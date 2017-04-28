В Челябинске мужчина умер прямо во время утренней пробежки

Во время физических упражнений мужчина упал без сознания на беговой дорожке.

Происшествия

На стадионе «Мечел» в Челябинске в процессе утренней пробежки скончался местный житель. Инцидент произошел в пятницу, 28 апреля, пишет Аргументы и Факты .

По словам очевидцев, во время физических упражнений мужчина, чей приблизительный возраст равен 40 годам, упал без сознания прямо на беговой дорожке. Сообщается, что прибывшие на место происшествия медики попытались его откачать, однако тот скончался.

Отметим, что следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и точные причины скоропостижной смерти.