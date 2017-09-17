В центре Ростова в День города произошла массовая драка

Однако полиция опровергает сообщения из соцсетей

Происшествия

В субботу, 16 сентября, в Ростове-на-Дону во время празднования Дня города произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По данным горожан, восемь человек, находясь в состоянии опьянения, внезапно набросились на двоих. ЧП произошло в самом центре города.

В результате один из потерпевших был доставлен в БСМП. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, многочисленные травмы.