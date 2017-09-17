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http://7info.ru/news/world-incidents/v_centre_rostova_v_den_goroda_proizoshla_massovaja_draka/

В центре Ростова в День города произошла массовая драка
Однако полиция опровергает сообщения из соцсетей

Происшествия   104

В субботу, 16 сентября, в Ростове-на-Дону во время празднования Дня города произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По данным горожан, восемь человек, находясь в состоянии опьянения, внезапно набросились на двоих. ЧП произошло в самом центре города. 

В результате один из потерпевших был доставлен в БСМП. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, многочисленные травмы. 

Следует отметить, что в региональное МВД сведений о драке не поступало. Полиция проводит проверку по фактам, которые были изложены в материалах СМИ