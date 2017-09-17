В субботу, 16 сентября, в Ростове-на-Дону во время празднования Дня города произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По данным горожан, восемь человек, находясь в состоянии опьянения, внезапно набросились на двоих. ЧП произошло в самом центре города.
В результате один из потерпевших был доставлен в БСМП. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, многочисленные травмы.
Следует отметить, что в региональное МВД сведений о драке не поступало. Полиция проводит проверку по фактам, которые были изложены в материалах СМИ.