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http://7info.ru/news/world-incidents/v_centre_novosibirska_inostrancy_izbili_supruzheskuju_paru/

В центре Новосибирска иностранцы избили супружескую пару
Горожане никак не пытались остановить побоище.

Происшествия   81

В самом центре Новосибирска 4 иностранца напали на семью. Как сообщают очевидцы, между иностранцами и семейной парой возникла сначала словесная перепалка, которая переросла в большую драку. По словам очевидцев, на мужчину напали, ударили, стали тащить его по земле. Женщина бросилась к прохожим, но никто не оказал содействия, не помог, не попытался разнять дерущихся. 

Только полиция смогла остановить избиение. Сотрудники правоохранительных органов установили личности дебоширов. Ими оказались студенты СГУВТа. 

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. У него диагностировано сотрясение мозга, ушибы костей, гематомы. 

Следует отметить, что в полиции пока проводят проверку ЧП. По итогам проверки обещают принять процессуальное решение. 