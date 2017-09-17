В центре Новосибирска иностранцы избили супружескую пару

Горожане никак не пытались остановить побоище.

Происшествия

В самом центре Новосибирска 4 иностранца напали на семью. Как сообщают очевидцы, между иностранцами и семейной парой возникла сначала словесная перепалка, которая переросла в большую драку. По словам очевидцев, на мужчину напали, ударили, стали тащить его по земле. Женщина бросилась к прохожим, но никто не оказал содействия, не помог, не попытался разнять дерущихся.

Только полиция смогла остановить избиение. Сотрудники правоохранительных органов установили личности дебоширов. Ими оказались студенты СГУВТа.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. У него диагностировано сотрясение мозга, ушибы костей, гематомы.

Следует отметить, что в полиции пока проводят проверку ЧП. По итогам проверки обещают принять процессуальное решение.