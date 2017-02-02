В центре Москвы собаки загрызли женщину

В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия

В центре Москвы собаки загрызли насмерть пожилую женщину. Об этом сообщает РИА Новости .

Труп пенсионерки 1937 года рождения был обнаружен в четверг, 2 февраля, на территории государственного учреждения на улице Казакова. На теле у пострадавшей обнаружили множество ран, характерных для нападения животных.

В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В частности, проверяются условия содержания четырёх собак, которых использовало для охраны ЧОП.