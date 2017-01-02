http://7info.ru/news/world-incidents/v_burjatii_proizoshlo_zemletrjasenie_magnitudoj_4_balla/
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4 балла
Происшествия 40
В Бурятии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4 балла по шкале Рихтера, передаёт
РИА Новости.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4 балла
Происшествия 40
Подземные толчки зафиксировали в 21 километре от населённого пункта Усть-Баргузин.
В Бурятии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4 балла по шкале Рихтера, передаёт
Подземные толчки в понедельник, 2 января, зафиксировали в 21 километре от населённого пункта Усть-Баргузин. По данным регионального управления МЧС, разрушений нет.
Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.