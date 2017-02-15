В Бурятии мать забила младенца пультом от телевизора

Женщина задержана в Улан-Удэ, далеко от родного села.

Происшествия

В Улан-Удэ задержана жительница отдалённого села Верхние Тальцы, подозреваемая в варварском убийстве полуторагодовалой дочери, пишет сайт «Новости СК РФ». 23-летняя женщина забила дочку пультом от телевизора.

Женщину стали искать по заявлению её сожителя. 12 февраля тот вернулся домой в Верхние Тальцы с заработков и не застал дома ни подруги, ни ребёночка. Заявил об исчезновении обеих женщин, взрослой и маленькой, в полицию.

На следующий день поиск дал страшные результаты: на берегу реки Талец в 800 метрах от окраины села нашли тельце девочки с признаками насильственной смерти. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства и начали розыск мамаши.

Свидетель сообщил полиции, что видел молодую особу уезжающей в Улан-Удэ. Водитель автобуса подтвердил, что высадил подозреваемую на площади Советов. Искать пропащую стали в столице республики и вышли на след. 14 февраля даму задержали в Республиканском центре социальной адаптации лиц БОМЖ и занятий «Шанс».

На допросе горе-мамаша поделилась подробностями расправы над дочерью.

Пока муж уехал на заработки, она побывала в гостях у его родственников, хорошо приняла на грудь, а ночью с ребёнком вернулась домой и попыталась уложить девочку спать. Но малышка плакала и не хотела засыпать. Пьяная женщина со злости стала бить её чем под руку попало. Под руку ей попала тяжелая электронная плата от разобранного магнитофона и пульт от телевизора. Несколько ударов пришлись по голове девочки, та закрыла лицо ручками и затихла. Обрадовавшись, пьяная мамаша легла рядом и уснула.

Утром, поняв, что она натворила, женщина впала в панику. Говорила, будто хотела покончить с собой, но не преуспела. Сбежать ей показалось проще. Тело дочери, завернув в одеяло, она бросила у реки, а сама уехала в Улан-Удэ, познакомилась с бездомными, несколько дней скиталась, а затем устроилась в Центр «Шанс».

Женщину собираются взять под стражу, идёт расследование.