В Брянске нашли освежёванные трупы лисиц

Два мешка с телами животных без шкур валялись в лесополосе.

Происшествия

В Брянске, в лесополосе недалеко от домов проезда Ново-Дзержинский обнаружили два мешка, набитые трупами животных без шкур. Ветеринарная экспертиза показала, что это лисы.

Об этом варварском случае сообщает «БрянскToday» по данным пресс-службе Брянского УМВД.

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в лесополосе недалеко от жилого сектора по проезду были обнаружили мешки с изуродованными трупами животных найденные в мешках трупы оказались лисьими

По данным издания, вероятно, отвратительная находка – следствие желания кого-то из жителей города начать торговлю шкурами.

Закон не считает пушной бизнес преступлением, поэтому уголовного дела по факту обнаружения трупов животных не будет, пишет издание. Но зоозащитники всерьёз обеспокоены и требуют прекратить садистскую деятельность в Брянске. Они собирают подписи под петицией в Генеральную прокуратуру.