В Брянске нашли освежёванные трупы лисиц
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Два мешка с телами животных без шкур валялись в лесополосе.
В Брянске, в лесополосе недалеко от домов проезда Ново-Дзержинский обнаружили два мешка, набитые трупами животных без шкур. Ветеринарная экспертиза показала, что это лисы.
Об этом варварском случае
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в лесополосе недалеко от жилого сектора по проезду были обнаружили мешки с изуродованными трупами животных найденные в мешках трупы оказались лисьими
По данным издания, вероятно, отвратительная находка – следствие желания кого-то из жителей города начать торговлю шкурами.
Закон не считает пушной бизнес преступлением, поэтому уголовного дела по факту обнаружения трупов животных не будет, пишет издание. Но зоозащитники всерьёз обеспокоены и требуют прекратить садистскую деятельность в Брянске. Они собирают подписи под петицией в Генеральную прокуратуру.