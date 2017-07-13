В Брянске на девушек напала стая бродячих собак

На помощь к дамам пришли двое мужчин, которые отвлекли на себя внимание животных.

Происшествия

На Кургане Бессмертия в Брянске на двух девушек напали восемь бродячих собак.

По словам одной из пострадавших, они поднялись на вершину кургана, чтобы сфотографироваться. Однако за ними наверх последовали и агрессивные животные:

«И начали на нас гавкать. И когда мы делали хоть один шаг в сторону, они на нас гавкали, чуть ли не кидались. Моя подруга заплакала у нее началась истерика, а собаки стояли на нас, смотрели красными глазами и гавкали, и изо рта слюни текли. Мимо проходили полицейские, мы начали орать, чтобы они убрали собак. Полицейские посмеялись, сказали, что ничего не могут сделать, и ушли».