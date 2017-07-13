В Брянске на девушек напала стая бродячих собак
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На помощь к дамам пришли двое мужчин, которые отвлекли на себя внимание животных.
На Кургане Бессмертия в Брянске на двух девушек напали восемь бродячих собак.
По словам одной из пострадавших, они поднялись на вершину кургана, чтобы сфотографироваться. Однако за ними наверх последовали и агрессивные животные:
«И начали на нас гавкать. И когда мы делали хоть один шаг в сторону, они на нас гавкали, чуть ли не кидались. Моя подруга заплакала у нее началась истерика, а собаки стояли на нас, смотрели красными глазами и гавкали, и изо рта слюни текли. Мимо проходили полицейские, мы начали орать, чтобы они убрали собак. Полицейские посмеялись, сказали, что ничего не могут сделать, и ушли».
К счастью на помощь к дамам пришли двое мужчин, которые отвлекли на себя внимание собак. Стоит отметить, что данная стая уже не в первый раз пугает жителей города, пишет издание