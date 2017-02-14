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http://7info.ru/news/world-incidents/v_brjanske_gorelo_obschezhitie_gosuniversiteta/

В Брянске горело общежитие госуниверситета
Из здания эвакуировано 300 человек, спасать из огня пришлось девятерых.

Происшествия   101

 В Брянске вечером 13 февраля загорелось общежитие государственного университета, пишет «БрянскToday» по данным пресс-службы ГУ МЧС региона.

Из здания эвакуировано 300 человек, свидетельствует издание. Из горящей комнаты МЧС-никам пришлось спасать людей. Первоначально сообщалось о четырёх спасённых, теперь есть информация о девятерых.

Жертв на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.