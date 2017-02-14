В Брянске горело общежитие госуниверситета

Из здания эвакуировано 300 человек, спасать из огня пришлось девятерых.

Происшествия

В Брянске вечером 13 февраля загорелось общежитие государственного университета, пишет «БрянскToday» по данным пресс-службы ГУ МЧС региона.

Из здания эвакуировано 300 человек, свидетельствует издание. Из горящей комнаты МЧС-никам пришлось спасать людей. Первоначально сообщалось о четырёх спасённых, теперь есть информация о девятерых.

Жертв на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.