http://7info.ru/news/world-incidents/v_brjanske_gorelo_obschezhitie_gosuniversiteta/
В Брянске горело общежитие госуниверситета
Происшествия 101
В Брянске вечером 13 февраля загорелось общежитие государственного университета,
пишет «БрянскToday» по данным пресс-службы ГУ МЧС региона.
В Брянске горело общежитие госуниверситета
Происшествия 101
Из здания эвакуировано 300 человек, спасать из огня пришлось девятерых.
В Брянске вечером 13 февраля загорелось общежитие государственного университета,
Из здания эвакуировано 300 человек, свидетельствует издание. Из горящей комнаты МЧС-никам пришлось спасать людей. Первоначально сообщалось о четырёх спасённых, теперь есть информация о девятерых.
Жертв на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.