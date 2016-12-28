В Братске изъяли более 17 тысяч литров «Боярышника»

По данным правоохранителей, груз доставили из Ростова-на-Дону.

Происшествия

В городе Братске Иркутской области изъяли более 17 тысяч 660 литров спиртосодержащего концентрата «Боярышник». Сумма изъятой жидкости составляет 3,542 миллиона рублей, передаёт ТАСС.

«Боярышник» обнаружили в ходе осмотра металлического контейнера на станции ВСЖД «Братск». По данным правоохранителей, груз доставили из Ростова-на-Дону. Экспертиза покажет, есть ли в составе изъятой жидкости метиловый спирт.

Напомним, в декабре в Иркутске от массового отравления «Боярышником», содержавшим метиловый спирт, скончались 74 человека. Пострадали более 120 человек.