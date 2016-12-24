В больнице Уфы подполковник МВД покончил с собой

43-летний мужчина проходил лечение в больнице.

Происшествия

В больнице Уфы подполковник МВД покончил с собой. 43-летний мужчина проходил лечение в медицинском учреждении, передаё т ТАСС.

Инцидент произошёл в городской больнице №21. В пятницу, 22 декабря, пациента с множественными телесными повреждениями нашли на козырьке входной группы.

Следствие устанавливает причины суицида, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.