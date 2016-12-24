http://7info.ru/news/world-incidents/v_bolnice_ufy_podpolkovnik_mvd_pokonchil_s_soboj/
В больнице Уфы подполковник МВД покончил с собой
Происшествия 249
В больнице Уфы подполковник МВД покончил с собой. 43-летний мужчина проходил лечение в медицинском учреждении, передаё
т ТАСС.
В больнице Уфы подполковник МВД покончил с собой
Происшествия 249
43-летний мужчина проходил лечение в больнице.
В больнице Уфы подполковник МВД покончил с собой. 43-летний мужчина проходил лечение в медицинском учреждении, передаё
Инцидент произошёл в городской больнице №21. В пятницу, 22 декабря, пациента с множественными телесными повреждениями нашли на козырьке входной группы.
Следствие устанавливает причины суицида, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.