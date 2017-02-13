http://7info.ru/news/world-incidents/v_belgorodskoj_oblasti_vzjali_ljudej_v_zalozhniki/
В Белгородской области взяли людей в заложники
Происшествия 131
Неизвестный мужчина захватил заложников в жилом доме в городе Губкин (Белгородская область),
сообщает «Сусанин.про» в понедельник, 13 февраля, со ссылкой на Вести.ру.
В Белгородской области взяли людей в заложники
Происшествия 131
Драма разыгралась в городе Губкин, подробности уточняются.
Неизвестный мужчина захватил заложников в жилом доме в городе Губкин (Белгородская область),
Пока прессе не сообщили, сколько людей взято в заложники, и чем мотивирован этот поступок захватчика. Полиция выясняет все обстоятельства происходящего.