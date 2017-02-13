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http://7info.ru/news/world-incidents/v_belgorodskoj_oblasti_vzjali_ljudej_v_zalozhniki/

В Белгородской области взяли людей в заложники
Драма разыгралась в городе Губкин, подробности уточняются.

Происшествия   131

Неизвестный мужчина захватил заложников в жилом доме в городе Губкин (Белгородская область), сообщает «Сусанин.про» в понедельник, 13 февраля, со ссылкой на Вести.ру.

Пока прессе не сообщили, сколько людей взято в заложники, и чем мотивирован этот поступок захватчика. Полиция выясняет все обстоятельства происходящего. 