В Белгородской области преступник вынес через форточку микроволновку, ноутбук и обогреватель

К моменту задержания большую часть краденого форточник успел сбыть.

Происшествия

В Борисовском районе Белгородской области пойман классический форточник, сообщает в понедельник, 6 февраля, «Белгородский городской портал» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Кража произошла в селе Чуланово. Хозяйка дома заявила в полицию, что из её дома пропало всё ценное имущество. Полицейские установили, что вор пробрался в дом через снятую форточку.

Правоохранительные органы вычислили и задержали преступника. Это оказался ранее судимый гражданин в возрасте 31 года. Он признался, что вынес из дома через форточку микроволновку, ноутбук, обогреватель, набор инструментов и DVD-диски.

Хозяйке вернули ноутбук и обогреватель. Прочую добычу рецидивист до момента задержания успел сбыть.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.