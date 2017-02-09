В Башкирии внук расправился с пожилой бабушкой из-за бездомных кошек

Теперь ненавистника животных ожидает судебное разбирательство.

Происшествия

В башкирском городе Стерлитамак 31-летний мужчина подозревается в убийстве собственной бабушки, которая приютила в их общую квартиру бродячих кошек. Инцидент произошел 27 ноября 2016 года, пишет Спутник .

По данным правоохранительных органов, между пьяным внуком и его 81-летней бабушкой завязался конфликт, вызванный наличием в квартире нескольких бродячих кошек. Злоумышленник до смерти избил пожилую женщину руками, ногами и добил деревянным табуретом. Придя в себя, родственник скрылся с места преступления.

Отметим, что подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Более того, мужчина признал свою вину. Теперь ненавистника кошек ожидает судебное разбирательство.