В Барнауле в жуткой аварии погиб один человек

Автоледи, находящаяся за рулем иномарки «Nissan», по неизвестной причине врезалась в дерево.

Происшествия

На 26-ом километре автотрассы «Бобровка – Рассказиха» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб местный житель. Инцидент зафиксирован во вторник, 9 мая, пишет АМИТЕЛ .

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 33-летняя автоледи, находящаяся за рулем иномарки «Nissan», по неизвестной причине врезалась в дерево. В результате столкновения от полученных травм на месте скончался 36-летний мужчина-пассажир автомобиля. Сама женщина была госпитализирована в больницу, информация о ее состоянии уточняется.

В настоящее время по факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, целью которой является выяснение всех обстоятельств трагедии.