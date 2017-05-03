В Барнауле пьяный пешеход оказался под колесами двух авто

Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Происшествия

В районе Павловского тракта в Барнауле произошла крупная авария, в ходе которой местного жителя сбили два раза подряд. Инцидент зафиксирован поздно вечером 2 мая, передает iReactor .

Сообщается, что 58-летний пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался перейти проезжую часть в неположенном месте. В этот момент на него совершил наезд водитель иномарки «Nissan». В результате столкновения пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль «Honda». Известно, что горе-пешеход был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Отметим, что специалистам предстоит выяснить точные причины и обстоятельства происшествия.