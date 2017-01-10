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http://7info.ru/news/world-incidents/v_banke_alamaby_neizvestnyj_zahvatil_zalozhnikov/

В банке Аламабы неизвестный захватил заложников
По имеющимся данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с возникшей ситуацией.

Происшествия   67

В банке в города Таскалуса (американский штат Алабама) неизвестный захватил заложников, передаёт РИА Новости.

Заложники находятся в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения). По имеющимся данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с возникшей ситуацией.