В банке Аламабы неизвестный захватил заложников

По имеющимся данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с возникшей ситуацией.

Происшествия

В банке в города Таскалуса (американский штат Алабама) неизвестный захватил заложников, передаёт РИА Новости.

Заложники находятся в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения). По имеющимся данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с возникшей ситуацией.