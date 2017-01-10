http://7info.ru/news/world-incidents/v_banke_alamaby_neizvestnyj_zahvatil_zalozhnikov/
В банке Аламабы неизвестный захватил заложников
Происшествия 67
В банке в города Таскалуса (американский штат Алабама) неизвестный захватил заложников, передаёт
РИА Новости.
В банке Аламабы неизвестный захватил заложников
Происшествия 67
По имеющимся данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с возникшей ситуацией.
В банке в города Таскалуса (американский штат Алабама) неизвестный захватил заложников, передаёт
Заложники находятся в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения). По имеющимся данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с возникшей ситуацией.