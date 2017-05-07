В Астрахани в серьезной аварии пострадали пассажиры маршрутки

Водитель «Газели» врезалась в бордюр, после чего протаранил дерево.

Происшествия

В улице Калинина в центре Астрахани произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса №38. Инцидент зафиксирован днем 7 мая, передает Evo-rus .

Сообщается, что в столкновении приняли участие маршрутка №38 и легковой автомобиль «Лада». При этом оба водителя заявили о том, что передвигались на разрешающий сигнал светофора. В результате мощного удара «Газель» врезалась в бордюр, после чего протаранила дерево. Известно о двух пострадавших женщинах, которые находились в салоне общественного транспорта.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, выясняя точные причины происшествия.