В Амурской области по вине пьяного водителя погиб человек

Также серьезные повреждения получила пассажирка, которая была срочно госпитализирована.

Происшествия

В населенном пункте Возжаевка в Амурской области произошло крупное ДТП, которое не обошлось без человеческих жертв. Инцидент зафиксирован в воскресенье, 17 сентября.

Сообщается, что водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением, что привело к столкновению с железобетонным блоком. В результате от полученных травм на месте скончался 19-летний пассажир. Также серьезные повреждения получили автолюбитель и еще одна пассажирка, которые были срочно госпитализированы.