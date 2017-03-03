В Алтайском крае семилетний мальчик едва не утонул в бассейне

Ребёнка удалось спасти, обеспечение безопасности посетителей бассейна строго проверят.

Происшествия

Вечером в четверг, 2 марта, в бассейне «Дельфин» города Бийск Алтайского края тренер одной из спортшкол города, проводя в бассейне занятия со своими воспитанниками, обнаружил в воде тело семилетнего мальчика. По внешнему виду, мальчик не дышал.

О ЧП в бассейне сообщает сайт «Новости СК РФ».

К спасению ребёнка срочно приняли экстренные меры, как только он начал дышать, его отправили в больницу и определили в отделение интенсивной терапии.

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания бассейном услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пока «провинность» бассейна квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью мальчика по неосторожности. Более точная квалификация появится после того, как будет дана правовая оценка действиям всех замешанных в дело лиц.