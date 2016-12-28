http://7info.ru/news/world-incidents/v_afganistane_obezglavili_zhenschinu_otpravivshujusja_za_pokupkami_bez_muzha/
В Афганистане обезглавили женщину, отправившуюся за покупками без мужа
Происшествия 92
В афганской провинции Сар-э-пул обезглавили жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа, передаёт
Лента.ру.
В Афганистане обезглавили женщину, отправившуюся за покупками без мужа
Происшествия 92
Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.
В афганской провинции Сар-э-пул обезглавили жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа, передаёт
С женщиной расправилась группа вооружённых людей. По словам официального губернатора провинции, её муж в настоящее время находится в Иране.
Провинцию Сар-э-пул контролируют боевики запрещённого в России движения «Талибан». Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.