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http://7info.ru/news/world-incidents/v_afganistane_obezglavili_zhenschinu_otpravivshujusja_za_pokupkami_bez_muzha/

В Афганистане обезглавили женщину, отправившуюся за покупками без мужа
Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.

Происшествия   92

В афганской провинции Сар-э-пул обезглавили жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа, передаёт Лента.ру.

С женщиной расправилась группа вооружённых людей. По словам официального губернатора провинции, её муж в настоящее время находится в Иране.

Провинцию Сар-э-пул контролируют боевики запрещённого в России движения «Талибан». Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.