В Афганистане обезглавили женщину, отправившуюся за покупками без мужа

Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.

Происшествия

В афганской провинции Сар-э-пул обезглавили жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа, передаёт Лента.ру.

С женщиной расправилась группа вооружённых людей. По словам официального губернатора провинции, её муж в настоящее время находится в Иране.

Провинцию Сар-э-пул контролируют боевики запрещённого в России движения «Талибан». Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.