«Умный дом» пригодился жителю столицы для разведения конопли в комнатах

Отлично оборудованную теплицу рассекретили, когда в квартире произошло задымление.

Происшествия

На юго-западе Москвы в многоэтажке задымилась одна из квартир, жильцы вызвали пожарную службу и полицию. Вскрыв жилище, где никого не было и предположительно произошло возгорание, стражи порядка обнаружили внутри отлично оборудованную теплицу, в которой разводили коноплю.

Об этом сообщает «Лайф» по данным столичной полиции.

Из квартиры-оранжереи было изъято 48 кустов «травы» и несколько пакетиков готовой марихуаны, пишет издание. А вот владельца всего этого богатства и умелого изобретателя застать дома так и не удалось. Хозяин приспособил популярную нынче систему «Умный дом» для налаживания работы теплицы, в которой росла конопля.

Об «изобретателе» известно, что он уже имел судимость по «наркотической» статье. Он пока не найден. А вот знакомая хозяина, оставившая в его квартире свои документы, задержана, с ней работает полиция.