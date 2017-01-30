Умерший не по своей воле совершил два перелёта

Из-за путаницы в аэропорту Томска гроб с усопшим летал в Москву и обратно в Томск.

Происшествия

Транспортная полиция Сибирского федерального округа начала проверку трагикомического случая, имевшего место в аэропорту Томска. Гроб с телом усопшего, прибывший в Томск 28 января, не выдали родным, а в силу ошибки отослали снова в Домодедово. Об этом пишут «Народные новости» в понедельник, 30 января.

Почти сутки заняли у близких покойного попытки выяснить, где же скорбный груз. В итоге гроб с телом отыскался на складе грузовых перевозок Москвы.

В воскресенье, 29 января, гроб отправили в Томск и выдали родственникам.

Правоохранительные органы в то же время занялись определением халатности в действиях грузовых перевозок аэропорта Томска. Доказанная вина перевозчика даёт право родным покойного обратиться в суд за компенсацией ущерба.