Уфимская учительница родила прямо в школе и спрятала ребенка в сумке

Врачам пришлось искать новорожденного, которого мать решила спрятать.

Происшествия

Правоохранительные органы ведут проверку по факту необычного случая, который произошел накануне в одной из школ Уфы.

По предварительной информации, учительница находилась на позднем сроке беременности. Прямо в учебном заведении у женщины начались схватки. Однако прибывшим медикам о причинах своего недомогания она не рассказала.