Правоохранительные органы ведут проверку по факту необычного случая, который произошел накануне в одной из школ Уфы.
По предварительной информации, учительница находилась на позднем сроке беременности. Прямо в учебном заведении у женщины начались схватки. Однако прибывшим медикам о причинах своего недомогания она не рассказала.
Уже в больнице выяснилось, что дама родила ребенка. При этом врачам пришлось искать новорожденного, который был спрятан в сумке новоиспеченной матери, пишет ГТРК Башкортостан.