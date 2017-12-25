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http://7info.ru/news/world-incidents/ufimskaja_uchitelnica_rodila_prjamo_v_shkole_i_sprjatala_rebenka_v_sumke/

Уфимская учительница родила прямо в школе и спрятала ребенка в сумке
Врачам пришлось искать новорожденного, которого мать решила спрятать.

Происшествия   2895

Правоохранительные органы ведут проверку по факту необычного случая, который произошел накануне в одной из школ Уфы.

По предварительной информации, учительница находилась на позднем сроке беременности. Прямо в учебном заведении у женщины начались схватки. Однако прибывшим медикам о причинах своего недомогания она не рассказала.

Уже в больнице выяснилось, что дама родила ребенка. При этом врачам пришлось искать новорожденного, который был спрятан в сумке новоиспеченной матери, пишет ГТРК Башкортостан