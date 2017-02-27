Удар головой: в Саратове травмирован фельдшер «скорой помощи»

По факту очередного нападения на медика «неотложки» возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Очередное за последнее время уголовное дело по факту нападения на фельдшера «скорой медицинской помощи» возбуждено в Саратове, пишет сайт «Новости СК РФ».

33-летний виновник, житель Саратова, будет отвечать за умышленное причинение легкого вреда здоровью фельдшера, совершённое из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Мужчина травмировал фельдшера возле саратовской городской клинической больницы № 9, куда доставляли его 27-летнюю сожительницу. Мужчине показалось, что медицинские работники как-то неправильно несут носилки. Недолго думая, он боднул одного из фельдшеров головой в нос.

Ведомство не сообщает, удержали ли фельдшеры носилки после нападения, не уронили ли женщину совсем. Удар головой был такой силы, что позднее у фельдшера обнаружили перелом носа со смещением.

«Бодучий» мужчина по суду уже привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. По ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ему присуждён арест на 12 суток. За это время следователи решат, какую меру пресечения избрать гражданину.