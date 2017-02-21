Ученые рассказали, чем полезны поцелуи с любимыми

Регулярные поцелуи укрепляют иммунитет, а также улучшают состояние зубов.

Происшествия

Группа американских специалистов провела ряд исследований и пришла к выводу, что поцелуи приносят не только удовольствие, но и огромную пользу здоровью влюбленных, пишет ФАН .

По мнению экспертов, регулярные поцелуи укрепляют иммунитет благодаря обмену бактериями, живущими в полости рта. Более того, активное слюновыделение во время поцелуя содействует удалению зубного налета, что улучшает состояние зубов.

Ученые уверены, что поцелуи снижают чувство тревоги, поскольку они снижают содержание в крови гормона стресса кортизола и повышают выработку гормона счастья серотонина. Помимо всего, за одну минуту поцелуя сжигается 26 калорий.