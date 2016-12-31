Убийцы вынесли труп во двор, чтобы продолжить застолье

Преступление было совершено рано утром в Выборгском районе Ленинградской области.

Происшествия

В Выборгском районе Ленинградской области произошло убийство. Об этом сообщает 47news.

О произошедшем в посёлке Красный Сокол полицию рано утром сообщил очевидец – он рассказал, что увидел в окно, как неизвестный вынес из подъезда тело и вернулся обратно.

В дальнейшем выяснилось, что 30 декабря в одной из квартир проходило предновогоднее застолье. В результате него произошла ссора, во время которой 44-летнему мужчине перерезали горло. Чтобы труп не мешал пить, его вынесли во двор.

Когда полиция нагрянула в квартиру, там сидели и выпивали четверо мужчин. Как выяснилось, каждый из собутыльников неоднократно судим.