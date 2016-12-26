Убийца посла Карлова едва не сдал охранником Эрдогана
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Об этом рассказала сестра полицейского Сехер.
Мевлют Мерт Алтынташ, совершивший громкое убийство посла России в Турции Андрея Карлова, планировал стать сотрудником личной охраны президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказала сестра полицейского Сехер, пишет
По словам женщины, ее брат успешно сдал экзамен, необходимый для зачисления в личную охрану президента Турции Эрдогана. Однако его кандидатура была отклонена ввиду отсутствия необходимого стажа работы в правоохранительных органах.
Сехер подчеркнула, что роль религии в их семье была низкой. Также она опровергла информацию о возможной связи своего брата с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Напомним, что Мевлют Алтынташ застрелил российского диплома Андрея Карлова 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре. Убийца был ликвидирован турецкими силовиками.