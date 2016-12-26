Убийца посла Карлова едва не сдал охранником Эрдогана

Об этом рассказала сестра полицейского Сехер.

Происшествия

Мевлют Мерт Алтынташ, совершивший громкое убийство посла России в Турции Андрея Карлова, планировал стать сотрудником личной охраны президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказала сестра полицейского Сехер, пишет Lenta.ru .

По словам женщины, ее брат успешно сдал экзамен, необходимый для зачисления в личную охрану президента Турции Эрдогана. Однако его кандидатура была отклонена ввиду отсутствия необходимого стажа работы в правоохранительных органах.

Сехер подчеркнула, что роль религии в их семье была низкой. Также она опровергла информацию о возможной связи своего брата с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, что Мевлют Алтынташ застрелил российского диплома Андрея Карлова 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре. Убийца был ликвидирован турецкими силовиками.