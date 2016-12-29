http://7info.ru/news/world-incidents/u_stojki_registracii_v_aeroportu_domodedovo_umerla_passazhirka/
У стойки регистрации в аэропорту Домодедово умерла пассажирка
Происшествия 93
У стойки регистрации в аэропорту Домодедово умерла пассажирка. 82-летней женщине стало плохо во время регистрации на рейс, сообщает
НТВ.ru .
У стойки регистрации в аэропорту Домодедово умерла пассажирка
Происшествия 93
Женщине стало плохо во время регистрации на рейс.
У стойки регистрации в аэропорту Домодедово умерла пассажирка. 82-летней женщине стало плохо во время регистрации на рейс, сообщает
Потерявшей сознание пенсионерке оказывали медицинскую помощь, однако врачи не смогли спасти её.