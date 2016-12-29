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http://7info.ru/news/world-incidents/u_stojki_registracii_v_aeroportu_domodedovo_umerla_passazhirka/

У стойки регистрации в аэропорту Домодедово умерла пассажирка
Женщине стало плохо во время регистрации на рейс.

Происшествия   93

У стойки регистрации в аэропорту Домодедово умерла пассажирка. 82-летней женщине стало плохо во время регистрации на рейс, сообщает НТВ.ru .

Потерявшей сознание пенсионерке оказывали медицинскую помощь, однако врачи не смогли спасти её.