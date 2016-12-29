У стойки регистрации в аэропорту Домодедово умерла пассажирка

Женщине стало плохо во время регистрации на рейс.

Происшествия

У стойки регистрации в аэропорту Домодедово умерла пассажирка. 82-летней женщине стало плохо во время регистрации на рейс, сообщает НТВ.ru .

Потерявшей сознание пенсионерке оказывали медицинскую помощь, однако врачи не смогли спасти её.