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http://7info.ru/news/world-incidents/tvericha_nasmert_zazhalo_valami_kormorazdatchika/

Тверича насмерть зажало валами кормораздатчика
Погибший был работником сельхозфермы, где произошло ЧП.

Происшествия   164

На сельхозферме в деревне Елизарово Бежецкого района Тверской области произошло ЧП с гибелью человека, информирует сайт «Новости СК РФ».

Следователи регионального СК выясняют обстоятельства гибели 48-летнего работника сельскохозяйственного производственного кооператива. Назначена доследственная проверка несчастного случая и судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.  

По данным ведомства, трагедия случилась в понедельник, 6 марта. По предварительным данным, работник фермы чинил кормораздатчик. В ходе ремонта кормораздатчик заработал, и человека зажало насмерть валами механизма. 