Тверича насмерть зажало валами кормораздатчика

Погибший был работником сельхозфермы, где произошло ЧП.

Происшествия

На сельхозферме в деревне Елизарово Бежецкого района Тверской области произошло ЧП с гибелью человека, информирует сайт «Новости СК РФ».

Следователи регионального СК выясняют обстоятельства гибели 48-летнего работника сельскохозяйственного производственного кооператива. Назначена доследственная проверка несчастного случая и судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.

По данным ведомства, трагедия случилась в понедельник, 6 марта. По предварительным данным, работник фермы чинил кормораздатчик. В ходе ремонта кормораздатчик заработал, и человека зажало насмерть валами механизма.