Тверь лишилась областной детской больницы

Пожар в лечебном учреждении начался ночью и продолжался несколько часов.

Происшествия

В Твери сгорело здание детской областной клинической больницы, сообщает в пятницу, 24 февраля, «Газета.ру» по информации ГУ МЧС России по Тверской области.

По данным издания, больница, расположенная на тверской улице Степана Разина, загорелось в ночь на пятницу. Возгорание удалось ликвидировать только к половине одиннадцатого утра.

Пострадавших при пожаре нет, так как пациентов и врачей удалось эвакуировать. Однако для более чем 140 маленьких пациентов эвакуация означает перерыв в лечении.

Региональное МЧС сообщило, что в тушении пожара участвовали 232 человека и 69 единиц техники. Пожар распространился по площади более 1 квадратного километра, обрушилась кровля, а также выгорели перекрытия третьего этажа.

Ущерб имуществу лечебного учреждения составил более 7,5 миллионов рублей. Причины пожара устанавливаются, с этой целью МЧС России направило в Тверь оперативную группу с диагностическим комплексом.

Решение о возможности восстановления и дальнейшей эксплуатации корпуса больницы будет принято после тщательного обследования несущих конструкций.