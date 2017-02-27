Туляк из ревности сжег четырёх человек

Подозреваемый ревнивец задержан.

Происшествия

В Богородицке Тульской области в результате пожара погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом. Подозреваемый в поджоге частного жилого дома задержан.

Об этом сообщает сайт «Новости СК РФ».

По данным ведомства, дом поджёг 35-летний местный житель, ведомый чувством слепой ревности. 33-летняя жена подозреваемого была в гостях у 30-летнего хозяина сгоревшего дома в одну из ночей на Масленичной неделе. Кроме женщины, в этом доме гостила ещё целая компания – двое мужчин и дама постарше. Но ревнивца это не остановило.

Среди ночи он подкрался к дому того, кого считал счастливым соперником, и поджёг террасу. Огонь распространился по дому так быстро, что выбраться из ловушки сумел только хозяин. Он получил ожоги.

Остальные, включая неверную жену, задохнулись в дыму прямо в доме. Возможно, злую службу сослужило погибшим то, что они перед пожаром пьянствовали.

Ревнивец, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, задержан, ему выбирают меру пресечения – скорее всего, его заключат под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.