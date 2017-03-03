Тулячка избила заведующую детской поликлиникой

Рассердило женщину то, что ей не дали справку – допуск ребёнка в детский сад.

Происшествия

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летней мамочки 3-летнего сына. Молодую женщину подозревают в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, а проще говоря – в избиении медицинского работника, тоже дамы.

Как пишет сайт «Новости СК РФ», в четверг, 2 марта, женщина с сынишкой пришли в поликлинику Ясногорского района на приём к педиатру. Мамочка хотела взять у врача справку-допуск на посещение ребёнком детского садика.

Педиатр отказал ей в выдаче справки, так как ребёнок не прошёл вакцинацию. Женщина возмутилась. Чтобы разъяснить ей причины отказа более авторитетно, врач прибег к помощи ИО заведующей поликлиники. Заведующей повезло меньше, чем доктору: в ходе разговора с ней мамаша разъярилась окончательно и стала бить женщину в белом халате по лицу, голове и шее.

Сейчас тульские следователи ведут расследование инцидента.