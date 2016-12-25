http://7info.ru/news/world-incidents/tu-154_upal_v_chjornoe_more_na_sedmoj_minute_poljota/
Ту-154 упал в Чёрное море на седьмой минуте полёта
Происшествия 145
Ту-154 упал в Чёрное море на седьмой минуте полёта. Место крушения самолёта ближе к Анапе, предаёт
РИА Новости.
Ту-154 упал в Чёрное море на седьмой минуте полёта
Происшествия 145
Место крушения самолёта ближе к Анапе.
Ту-154 упал в Чёрное море на седьмой минуте полёта. Место крушения самолёта ближе к Анапе, предаёт
Борт рухнул в море в пяти километрах от берега на глубинах от 50 до 100 метров. Его обломки нашли в 1,5 километра от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
По уточнённым данным Минобороны, на борту самолёта находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были российские журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.
Ранее называли возможную причину крушения Ту-154.