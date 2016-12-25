Ту-154 упал в Чёрное море на седьмой минуте полёта

Место крушения самолёта ближе к Анапе.

Происшествия

Ту-154 упал в Чёрное море на седьмой минуте полёта. Место крушения самолёта ближе к Анапе, предаёт РИА Новости.

Борт рухнул в море в пяти километрах от берега на глубинах от 50 до 100 метров. Его обломки нашли в 1,5 километра от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточнённым данным Минобороны, на борту самолёта находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были российские журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

Ранее называли возможную причину крушения Ту-154.