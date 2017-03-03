Трое детей сгорели на пожаре в Ульяновской области

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение детей с огнём.

Происшествия

В Ульяновской области следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх детей из села Старый Уренбаш Чердаклинского района на пожаре.

Как сообщает сайт «Новости СК РФ», ребята сгорели вместе с домом. Тела мальчиков шести и четырёх лет и полуторагодовалой девочки были обнаружены на пепелище после тушения огня.

Все дети принадлежали одной семье. В семье была ещё старшая сестра, ученица первого класса, но в момент пожара она была на уроках в школе. Родителей в трагический момент возгорания тоже не было дома.

Предположительной причиной пожара ведомство называет неосторожное обращение детей с огнем.

Расследование уголовного дела продолжается.