http://7info.ru/news/world-incidents/troe_detej_sgoreli_na_pozhare_v_uljanovskoj_oblasti/
Трое детей сгорели на пожаре в Ульяновской области
Происшествия 101
Как
сообщает сайт «Новости СК РФ», ребята сгорели вместе с домом. Тела мальчиков шести и четырёх лет и полуторагодовалой девочки были обнаружены на пепелище после тушения огня.
Трое детей сгорели на пожаре в Ульяновской области
Происшествия 101
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение детей с огнём.
В Ульяновской области следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх детей из села Старый Уренбаш Чердаклинского района на пожаре.
Как
Все дети принадлежали одной семье. В семье была ещё старшая сестра, ученица первого класса, но в момент пожара она была на уроках в школе. Родителей в трагический момент возгорания тоже не было дома.
Предположительной причиной пожара ведомство называет неосторожное обращение детей с огнем.
Расследование уголовного дела продолжается.