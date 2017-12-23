Три человека погибли в страшном ДТП в Пермском крае

Среди погибших – ребенок 2008 года рождения, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Происшествия

Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП, в Пермском крае, еще пять человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 23 декабря около 15:00 на 113 км автодороги «Кудымкар – Гайны». Водитель автомобиля LADA Kalina выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «УАЗ». В результате чего погибли водитель и двое пассажиров LADA Kalina, один из которых ребенок 2008 года рождения. Различные травмы получили еще пять человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), ведется следствие.