Томский чиновник проиграл в покер 180 тысяч бюджетных рублей

Деньги были сборами с населения за аренду земли и имущества и зарплатой коллег похитителя.

Происшествия

Бакчарская районная прокуратура в Томской области передала в суд уголовное дело муниципального чиновника, укравшего вверенные ему деньги ради игры в онлайн-покер.

Об этом информирует сайт прокуратуры Томской области.

По данным ведомства, «отличился» работник администрации Вавиловского сельского поселения. Его обвиняют в хищении чужого имущества, вверенного ему, совершенное с использованием своего служебного положения (по ч.3 ст.160 УК РФ).

Чиновник был материально-ответственным лицом. Это не помешало ему с мая по декабрь 2016 года регулярно, пользуясь служебным положением, красть из кассы администрации Вавиловского сельского поселения деньги. Чиновник запускал лапу в поступления от жителей села от оплаты за аренду земли и имущества, в деньги на приобретение канцтоваров и даже в зарплатную кассу.

Всего он за полгода присвоил более 180 тысяч рублей, которые проиграл в онлайн-игре «PokerStars». Правда, к концу запаниковал. Хотел скрыть недостачу в кассе, которая мигом бы выдала, кто присваивал бюджетные деньги, и пытался оформить кредит в банке, но ему отказали.

В ходе следствия чиновник истово каялся, признавал вину и даже добровольно вернул все украденные деньги. Но его уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд.