Томич похитил у делового партнёра более 20 миллионов рублей

Обвинительный приговор оборотистому предпринимателю уже вынесен.

Происшествия

38-летний житель ЗАТО Северск Томской области признан судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает прокуратура Томской области.

Северчанин обманом похитил у лица, которое считало себя его деловым партнером, 20 с лишним миллионов рублей.

Предприимчивый гражданин действовал от имени двух фирм-«однодневок». За февраль-март 2014 года он успел заключить ряд договоров на поставку железобетонной продукции, при этом не подписывал договоры до момента полной оплаты товара покупателем.

Партнёр подписывал документы, полагаясь на ответственность и солидность контор, с которым оформлял сделку. Ему не дано было знать, что у крохотных фирмочек не было никаких шансов выполнить договоры на крупные поставки. «Владелец фирм» усердно пускал партнёру пыль в глаза, преднамеренно обманывая доверчивого покупателя.

Когда на счету подсудимого оказалось свыше 20 миллионов рублей, он стал прятаться от встреч с директором организации-покупателя и уходить от подписания договоров. Деньги же со счёта снял и потратил на гораздо более приятные личные нужды.

На суде оборотистый томич свою вину не признавал. Гособвинитель требовала для него лишения свободы, и суд приговорил «предпринимателя» к лишению свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

Также он должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей и возместить 20 миллионов рублей обманутому покупателю стройматериалов.