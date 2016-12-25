Телеканал «Россия 1» поменял сетку вещания в связи с крушением Ту-154

Самолёт Ту-154 потерпел крушение. На его борту находилось 92 человека.

Происшествия

Телеканал «Россия 1» (ВГТРК) поменял сетку вещания в связи с крушением Ту-154. Телерадиокомпания сняла программу «Смеяться разрешается». Вместо неё зрители смогут увидеть премьеру художественного фильма, передаёт РИА Новости.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. По последним данным, он потерпел крушение на седьмой минуте полёта. Минобороны РФ опубликовало список пассажиров Ту-154. На борту потерпевшего крушение самолёта находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала

Названа возможная причина крушения Ту-154.