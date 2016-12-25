Телеканал «Россия 1» поменял сетку вещания в связи с крушением Ту-154
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Самолёт Ту-154 потерпел крушение. На его борту находилось 92 человека.
Телеканал «Россия 1» (ВГТРК) поменял сетку вещания в связи с крушением Ту-154. Телерадиокомпания сняла программу «Смеяться разрешается». Вместо неё зрители смогут увидеть премьеру художественного фильма, передаёт
При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. По последним данным, он потерпел крушение на седьмой минуте полёта. Минобороны РФ опубликовало
На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала
Названа возможная причина крушения Ту-154.