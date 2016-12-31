Техас: сотрудник полиции подстрелил своего коллегу

Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.

Происшествия

Техас: сотрудник полиции подстрелил своего коллегу

В США полицейский выстрелом ранил своего коллегу Криса Бампаса, который проводил задержание водителя. Инцидент произошел в штате Техас, передает RT .

Сообщается, что Бампас остановил автомобиль, за рулем которого находился беглый преступник. При попытке задержания сотруднику правоохранительных органов было оказано сопротивление. Прибывший на место происшествия другой полицейский произвёл несколько выстрелов и одним из них ранил своего коллегу в живот.

Пострадавшему сотруднику полиции оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.