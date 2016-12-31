Техас: сотрудник полиции подстрелил своего коллегу
В США полицейский выстрелом ранил своего коллегу Криса Бампаса, который проводил задержание водителя. Инцидент произошел в штате Техас, передает RT.
Сообщается, что Бампас остановил автомобиль, за рулем которого находился беглый преступник. При попытке задержания сотруднику правоохранительных органов было оказано сопротивление. Прибывший на место происшествия другой полицейский произвёл несколько выстрелов и одним из них ранил своего коллегу в живот.
Пострадавшему сотруднику полиции оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.