Татарский Отелло выбросил даму сердца с девятого этажа

Вину в убийстве ревнивец полностью признал и сидит под стражей.

Происшествия

Житель столицы Республики Татарстан Марат Бикмухаметов из ревности убил новую знакомую, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает сайт «Новости СК РФ» 7 февраля.

Причиной трагедии стала активная переписка в соцсетях, которую вела подруга подсудимого.

Следствие установило, что 31-летний Марат в конце января познакомился в соцсетях с 23-летней девушкой из города Зеленодольска. 1 февраля он приехал к ней в гости. Новые знакомые общались за бутылочкой.

Во время посиделок дама стала переписываться в сети с другими мужчинами. Это не понравилось гостю, и он сделал подруге замечание, однако она проигнорировала его.

В очередной раз заметив даму сердца за общением в сети, Бикмухаметов трижды ударил её по голове бутылкой из-под шампанского и сбросил с балкона 9 этажа. Это произошло в ночь на 3 февраля. В тот же день девушка скончалась в больнице.

Свою вину ревнивец признал в полной мере. Он взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.