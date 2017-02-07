Татарский Отелло выбросил даму сердца с девятого этажа
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Вину в убийстве ревнивец полностью признал и сидит под стражей.
Житель столицы Республики Татарстан Марат Бикмухаметов из ревности убил новую знакомую, ему предъявлено обвинение в убийстве,
Причиной трагедии стала активная переписка в соцсетях, которую вела подруга подсудимого.
Следствие установило, что 31-летний Марат в конце января познакомился в соцсетях с 23-летней девушкой из города Зеленодольска. 1 февраля он приехал к ней в гости. Новые знакомые общались за бутылочкой.
Во время посиделок дама стала переписываться в сети с другими мужчинами. Это не понравилось гостю, и он сделал подруге замечание, однако она проигнорировала его.
В очередной раз заметив даму сердца за общением в сети, Бикмухаметов трижды ударил её по голове бутылкой из-под шампанского и сбросил с балкона 9 этажа. Это произошло в ночь на 3 февраля. В тот же день девушка скончалась в больнице.
Свою вину ревнивец признал в полной мере. Он взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.