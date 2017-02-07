Татарский директор фирмы утаил более 37 миллионов рублей налогов

В рамках уголовного дела открылась ещё одна миллионная недоимка предпринимателя.

Происшествия

Директор ООО АПХ «Штурман Кредо+» в Набережных Челнах Республики Татарстан, 54-летний Андрей Колесников, В подозревается в неуплате налогов на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает сайт «Новости СК РФ» во вторник, 7 февраля.

Следственные органы республики возбудили против предпринимателя уголовные дела по двум статьям: п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

Следствие полагает, что за два года, с 2013 по 2015, Колесников умышленно включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организации на сумму более 37 миллионов 100 тысяч рублей.

В те же годы глава фирмы не исполнил обязанности налогового агента, не перечислив в бюджет почти 13,5 миллионов рублей НДФЛ, считают следственные органы.

Расследование уголовного дела продолжается.