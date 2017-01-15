Священный праздник в Индии завершился гибелью десятков людей

На текущий момент известно о 26 утонувших пассажирах перевёрнутой лодки.

Происшествия

В Индии, в штате Бихар на реке Ганг перевернулась лодка с пассажирами, плывшими с фестиваля воздушных змеев, который был совмещён с индуистским праздником Макара-санкранти. ЧП произошло вечером в субботу, 14 января, передаёт РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс, а тем информацию сообщили индийские должностные лица.

Трагедия случилась близ города Патна. Предварительно сообщается, что в лодку, рассчитанную на 30 человек, влезло полсотни. Когда лодка перевернулась, около 12 человек сумели самостоятельно выплыть, ещё 8 пассажиров вытащили из воды спасатели.

Жертвами происшествия оказалось на текущий момент уже 26 человек, однако поисково-спасательная операция продолжается.

Глава индийского штата распорядился расследовать несчастный случай.