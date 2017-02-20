Свердловская пенсионерка организовала убийство почтальона

Дело раскрыто «по горячим следам».

Происшествия

В Екатеринбурге раскрыто убийство женщины-почтальона, пишет сайт «Новости СК РФ».

Тело почтальона, женщины 61 года, нашли на лестничной площадке 8 этажа дома по Бульвару Самоцветному. Несчастная была зарезана ножом. Уголовное дело об убийстве возбудили сразу же.

Следственные органы осмотрели место происшествия с применением современной криминальной техники, позволившей обнаружить и зафиксировать следы преступления. С помощью технических средств были в буквальном смысле «по горячим следам» вычислены и задержаны жители этого же дома, причастные к убийству. Это были пенсионерка 1953 года рождения, практически ровесница погибшей, и её неработающий сын 1987 года рождения.

Следствие проверяет несколько версий убийства и информацию о том, что у почтальона похитили крупную сумму. Вероятнее всего, в основе варварского преступления лежит корысть. Меру пресечения маме и сыну вскоре выберут.