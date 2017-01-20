Супругов из Липецка приговорили к большим срокам за истязания и убийство дочери

Ребёнок, которого изуверы забили до смерти, был приёмным.

Происшествия

В Липецкой области вынесли приговор супружеской паре, виновной в истязании и убийстве приёмной дочери, сообщает http://sledcomrf.ru/news/272810-v-lipetskoy-oblasti-vyinesen.html в пятницу, 20 января, СК РФ.

Мужа и жену признали виновными в целом ряде тяжких преступлений в отношении 5-летнего ребёнка: ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, истязании и убийстве. Приёмный отец также обвиняется в насилии над девочкой, что добавляет ему две уголовные статьи.

Несчастный ребёнок – девочка с особенностями развития – был передан под опеку липчанам (33-летнему мужу и его 32-летней жене) из школы-интерната в Воронежской области. Это произошло в сентябре 2015 года.

Опекунов, ставших затем приёмными родителями малышки, поставили в известность об особенностях ребёнка и о методах воспитания, допустимых в обращении с таким человеком. Несмотря на это, по данным следствия, они «воспитывали» её по собственному методу, сводившемуся к побоям и изуверствам.

Следствие установило, что ребёнка на протяжении полугода систематически и беспощадно избивали всякими предметами домашнего обихода – палками, скакалками и даже тазами. От такого обращения ребёнок чах на глазах, но горе-родители не обращали на это внимание и продолжали истязать девочку.

21 марта 2016 года малышка перестала подавать признаки жизни, и лишь тогда к ней вызвали врачей.

Экспертиза установила на тельце ребёнка следы от более чем 60 физических воздействий и множество свежих шрамов. Увечья были нанесены за несколько месяцев. Также выявились и следы сексуального насилия.

По версии следствия, девочка умерла от сочетанной травмы тела, осложнённой острой кровопотерей и повреждением внутренних органов.

На время предварительного следствия «родителей» поместили под стражу и назначили им судебно-психиатрическую экспертизу, показавшую вменяемость обоих. Следовательно, муж и жена отдавали себе отчёт в том, что делают.

По приговору суда, мужчина проведёт в колонии строгого режима 22 года, женщина - 14 лет.