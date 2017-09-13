Студенты сообщили об эвакуации в МГИМО из-за угрозы взрыва

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Происшествия

Из МГИМО эвакуировали студентов. Причина – поступившая информация о возможном минировании вуза.

По данным собеседника агентства, прямо во время занятий в класс вошел сотрудник охраны, который попросил покинуть всех здание.

Необходимо отметить, что сегодня проводилась эвакуация в Российском экономическом университете имени Плеханова, Медицинском университете имени Сеченова.

Напоминаем, что с 10 сентября Россию захлестнула волна телефонных сообщений о заложенных бомбах. «Под удар» попала и Рязань, где вечером 10 сентября эвакуировали несколько торговых центров.