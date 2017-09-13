http://7info.ru/news/world-incidents/studenty_soobschili_ob_evakuacii_v_mgimo_iz-za_ugrozy_vzryva/
Студенты сообщили об эвакуации в МГИМО из-за угрозы взрыва
Происшествия 98
Студенты сообщили об эвакуации в МГИМО из-за угрозы взрыва
Происшествия 98
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.
Из МГИМО эвакуировали студентов. Причина – поступившая информация о возможном минировании вуза.
По данным собеседника агентства, прямо во время занятий в класс вошел сотрудник охраны, который попросил покинуть всех здание.
Необходимо отметить, что сегодня проводилась эвакуация в Российском экономическом университете имени Плеханова, Медицинском университете имени Сеченова.
Напоминаем, что с 10 сентября Россию захлестнула волна телефонных сообщений о заложенных бомбах. «Под удар» попала и Рязань, где вечером 10 сентября эвакуировали несколько торговых центров.