Стрелок по шумным соседям в Новосибирске написал явку с повинной

Подозреваемый скрывался от полиции с самой новогодней ночи.

Происшествия

Мужчина, расстрелявший шумных соседей в Новосибирске в ночь на 1 января, сдался в руки полиции, написав явку с повинной. Об этом в воскресенье, 15 января, пишет Коммерсант.ru со ссылкой на информацию регионального Следственного комитета.

Дело о покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст.30, п. ч. 2 ст. 105 УК РФ) против жителя Новосибирска было возбуждено в новогоднюю ночь. Для пострадавших она вряд ли стала праздничной.

Как сообщает управление СКР по Новосибирской области, 26-летний житель города сделал замечание соседям, гражданам старше него, слишком расшумевшимся в подъезде. Те не согласились, что они шумно себя ведут, и стороны поссорились.

Инициатор конфликта взял дома травматический пистолет «Оса» и пошёл «вразумлять» шумящих граждан, но те уже зашли в квартиру. Молодой человек снова вызвал соседей в подъезд и начал по ним стрелять. Он ранил обоих, после чего жена одного из потерпевших вызвала «скорую помощь» и полицию.

Вовремя оказанная медицинская помощь спасла раненых. Подозреваемый же с самой новогодней ночи скрывался от полиции. Но по прошествии двух недель он явился в Заельцовский следственный отдел с адвокатом, который помог ему написать явку с повинной.

Обвинение защитнику общественного порядка радикальными методами предъявлено, решается вопрос о взятии его под стражу.