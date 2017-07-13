Страшное ДТП в Тверской области унесло одну жизнь

Водитель иномарки «Mercedes Benz С 200» на большой скорости врезался в столб.

Происшествия

На 140-м километре трассы «М-10» в Тверской области произошла серьезная авария, в ходе которой погиб один человек. Инцидент зафиксирован в районе села Городня вечером 12 июля.

По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки «Mercedes Benz С 200» на большой скорости врезался в столб. По одной из версий, причиной происшествия могло стать управление авто в условиях мокрой дороги. Известно, что владелец машины был госпитализирован, а его 23-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. При этом они не были пристегнуты ремнями безопасности.