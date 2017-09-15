Страшное ДТП в Ленобласти унесло жизнь семейной пары

В происшествии приняли участие иномарки «Chevrolet» и «Land Cruiser».

Происшествия

На 387-м километре трассы «Вологда – Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленинградской области произошла серьезная авария со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован неподалеку от города Пикалево 14 сентября.

Сообщается, что в происшествии приняли участие иномарки «Chevrolet» и «Land Cruiser». В результате столкновения 45-летний владелец первого авто погиб на месте от полученных травм. Как стало известно, его 50-летняя пассажирка была доставлена в реанимацию, где и скончалась.