На 387-м километре трассы «Вологда – Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленинградской области произошла серьезная авария со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован неподалеку от города Пикалево 14 сентября.
Сообщается, что в происшествии приняли участие иномарки «Chevrolet» и «Land Cruiser». В результате столкновения 45-летний владелец первого авто погиб на месте от полученных травм. Как стало известно, его 50-летняя пассажирка была доставлена в реанимацию, где и скончалась.
По словам местных жителей, погибшие были мужем и женой. По данному факту сотрудниками полиции ведется проверка, пишет 47 новостей.