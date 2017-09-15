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http://7info.ru/news/world-incidents/strashnoe_dtp_v_lenoblasti_uneslo_zhizn_semejnoj_pary/

Страшное ДТП в Ленобласти унесло жизнь семейной пары
В происшествии приняли участие иномарки «Chevrolet» и «Land Cruiser».

Происшествия   141

На 387-м километре трассы «Вологда – Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленинградской области произошла серьезная авария со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован неподалеку от города Пикалево 14 сентября.

Сообщается, что в происшествии приняли участие иномарки «Chevrolet» и «Land Cruiser». В результате столкновения 45-летний владелец первого авто погиб на месте от полученных травм. Как стало известно, его 50-летняя пассажирка была доставлена в реанимацию, где и скончалась.   

По словам местных жителей, погибшие были мужем и женой. По данному факту сотрудниками полиции ведется проверка, пишет 47 новостей .