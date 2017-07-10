Страшная авария под Нижним Новгородом унесла две жизни

В результате происшествия погибли супруги, у которых осталась дочь.

Происшествия

На 17-м километре трассы «Южный обход Нижнего Новгорода» произошло серьезное ДТП, которое обернулось смертью двух человек. Инцидент зафиксирован в Богородском районе Нижегородской области 8 июля.

Сообщается, что сначала на проезжей части столкнулись два авто. Супруги, ехавшие в одной из них, вышли на дорогу, чтобы оформить аварию. В этот момент их сбила иномарка «Mercedes». От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте. При этом в их машине осталась дочь, которая стала свидетелем трагедии.